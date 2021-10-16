Ali Ece Beşiktaş'ın mağlubiyetini değerlendirdi! 'Kötü başladı kötü bitirdi'

İşte Ali Ece'nin "Kötü başladı kötü bitirdi" başlıklı yazısı...

Beşiktaş’ın başlangıç 11’inin hatalı olduğu ilk 45 sonunda yapılan 3 oyuncu değişikliği ile bizzat teknik heyet tarafından tasdiklendi. Aslında form grafiği ve forma adaleti açısından Güven ve Oğuzhan oyuncu tercihleri tek tek yanlış değildi ama Atiba da gününde olmayınca birlikte oynarken birbirini tamamlayamayan bir 11 ortaya çıktı. İlk yarıda Başakşehir presini aşırı geniş yayılarak uzun paslarla aşmaya çalışan 11, birbirinden çok uzak oynayınca pas bağlantılarında büyük arıza çıktı ve takım ekstra geri koşmak zorunda kalarak yıprandı. Halbuki maç başında ekstra koşu yapılması gereken asıl pozisyonlar Okaka’nın savunma arkasına attığı koşular karşısında olmalıydı.

Okaka ve Gulbrandsen...

Beşiktaş, önce Okaka sonra da Gulbrandsen’i durduramadı. Hani filmlerin başında duvara asılı bir silah gösteriliyorsa mutlaka filmin bir yerinde patlar ya Gulbrandsen de Süper Lig’de öyle bir kontratak silahı. Bu yüzden Gulbrandsen sahadayken belki de kornerler, frikiklerde gol aramaya bir kişi eksik gidip ona özel bireysel önlem almak gerek yoksa birden maçı koparabiliyor.2. devre başındaki oyuncu değişikliklerinde Beşiktaş oyuncularıyla beraber oyununu en azından ofansif açıdan değiştirmeyi başarmıştı.

Etkili oldu ama yetmedi

Birinci yarıda sadece Batshuayi bireysel gayretiyle pres yaparken, ikinci yarıda Beşiktaş Batshuayi öncülüğünde kolektif açıdan daha organize pres yaptı. İlk golü de bunun sonucu bulmayı başardı. Aslında maça da bu anlayışla başlaması gerekiyordu. Beşiktaş maça kötü başladı, kötü bitirdi. 2. yarıda 85’te Gulbrandsen’i ihmal edene kadar daha etkili olan taraftı ama yetmedi. (ALİ ECE - FANATİK)