Ali Ece: Beşiktaş'ı zemin zorladı

Fanatik gazetesi yazarı Ali Ece, Erzurumspor-Beşiktaş maçını 12 Nisan 2021 tarihli yazısında değerlendirdi.

GÜNDEM 12.04.2021 - 08:59 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ali Ece: Beşiktaş'ı zemin zorladı

Beşiktaş’ın oyuna başlangıç A planı topa sabırlı şekilde sahip olarak total kontrol futbolu oynamak. Bu zeminde ise değil Beşiktaş, Bayern bile topa kolay kolay sahip olamaz. Zeminin yanı sıra Josef’sizlik de Beşiktaş’ın ilk 45’teki oyununu kötü etkiledi. Özellikle 1-0 öne geçtikten sonra Beşiktaş, Josef’in kademe liderliği ve takımı doğru şekilde yerleştirmesi özelliğini çok aradı. İlk yarıda sadece Beşiktaş’ın değil sahanın en iyisi Larin’di. Daha verimli oynadığı sol öndeyken sadece usta işi bir plase ile gol perdesini açmakla kalmadı, defansif-ofansif devamlılığıyla genel oyun performansı da çok iyiydi. Ersin’in yediği goldeki hatası büyük bir nazar boncuğu olsun, uzun süredir çok iyi oynuyordu bu kez de ikinci yarıda teknik direktörü ve takım arkadaşları Ersin’in kademesine girdiler. 

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Kontratak silahları...

Oyunda ikinci yarıda Erzurumspor daha etkili başlamasına rağmen Sergen Yalçın’ın 61’de yaptığı duble oyuncu değişikliğinde özellikle Necip’in oyuna dahil olması takımın bünyesine adeta mücadele enjekte etti. 67’de Ghezzal, hem rakiplerine hem de en az onlar kadar teknik oyuncuları durdurabilen cinsten zemine muhteşem bir çalım attı. Hemen ardından ceza alanı dışından attığı virtüöz işi gol aslında Beşiktaş’ın ikinci yarıda çektiği ilk şuttu. Sonrasında Erzurumspor da yoruldu, iki maçtan birini bu zeminde oynamak zorunda kalan bir takımın yorulmaması imkânsız. Bunu fark eden Sergen Yalçın bu kez Gökhan Töre ve N’Koudou ile kontratak silahlarını ateşledi. (ALİ ECE / FANATİK)

#Beşiktaş #Ali Ece #erzurumspor
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