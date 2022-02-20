Beşiktaş'ın bu sezon genelindeki en büyük sıkıntısı sakatlıklar, hastalıklar, cezalar nedeniyle çok az sayıda maça ideal 11'iyle sahaya çıkabilmesi. Altay maçında da aynı sorun söz konusuydu. İdealin 11 sorununun yanı sıra Beşiktaş'ın maçlarda 90 dakikaya yayarak istikrarlı bir oyun oynayamamasının ana sebeplerinden birisi de hiç aynı anda kadroda fizik kondisyon seviyesi %100 olan hazır 16 oyuncunun yer alamaması. Beşiktaş yine aynı maç içinde 3 farklı takım kimliği sergiledi. İlk yarıda yeteri kadar üretken değildi.

Gereksiz geriye yaslandı

İkinci yarıda özellikle 1-0’ı bulduktan sonra 80. dakikaya kadar ise etkileyici bir hücum sürekliliği ve pozisyon zenginliğini sahaya yansıttı. 80. dakikada Beşiktaş tam 37 kez Altay ceza alanı içinde topla buluşmuştu. Direkten dönenler, hatalı son vuruş tercihleri derken Beşiktaş tek golünü duran top sonucu stoperi Vida ile kaydetmişti. Diğer stoperi Welinton ise Beşiktaş'ın büyük baskı kurup savunmasını öne çıkardığı bölümde Ghezzal ile birlikte Beşiktaş'ın en etkili oyuncusuydu. Kenan çok çalıştı ama Beşiktaş'ın sol ön oyuncusu olması için doğal yeteneklerinin sınırlarına takıldı. Güven ise doğal açıdan daha yetenekli olmasına rağmen kafası yine karışık, kararları net olmadığı için maç içinde kripto paralar kadar aşırı inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Beşiktaş son bölümde gereksiz geriye yaslandı çok zorlandı. Yine 3-4 gol atıp kazanabileceği bir maçı neredeyse yine berabere bitiriyordu. (ALİ ECE FANATİK)