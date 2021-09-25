Ali Ece Altay-Beşiktaş maçını yorumladı... 'Ruh sağlığı'

Beşiktaş’ta sakatlık meselesi artık tek veya iki bilimsel sebeple açıklanamayacak kadar büyük bir sorun haline geldi. 32’de Pjanic de sakatlandığı zaman ben artık ruh sağlığımın daha da fazla bozulmasını engellemek için sakatlıklar üzerine düşünmeyi bıraktım. Bu konuda Sergen Yalçın’a sabırlar diliyorum!

'Her şeyi denedi'

Sayısal açıdan Beşiktaş kadar olmasa da Altay’ın da kendi kadro ölçeğinde önemli eksikleri vardı. Mustafa Denizli büyük tecrübesiyle özellikle son 20 dakikada maçı takımına kazandırmayı bildi. Sergen Yalçın da her şeyi denedi hatta Gökhan Töre’yi bile düzeltmek için onunla konuştu. Sadece ilk 45’te Töre’nin 13 hatalı pası vardı, yani öyle 100 kere topla buluşup da 13 kez topu rakibe kaptırmak gibi değil, bu kadar az sayıda topla buluşup bu kadar top kaptırmak devre sonunda toplam 54 pas hatası olarak Beşiktaş aleyhine yazıldı.

'En başa Rıdvan'ı yazmak gerek'

Beşiktaş ile ilgili iyi bir şeyler yaz diyorsanız, en başa yine çok iyi oynayan Rıdvan’ı yazmak gerek. Böyle zor durumlarda sadece yeteneklerinizi değil forma aşkınızı, karakterinizi de sahaya koyarsınız, Rıdvan bunu fazlasıyla yaptı. Josef ve Atiba zaten her maç sahaya oyun akılları kadar sağlam karakterlerini de yansıtıyorlar. Kendisinden 20 yaş büyük Atiba’nın yanında 11’de başlayan Serdar da yetenekleri kadar karakterini de sahaya yansıttı. Sırf tipi Vida’yı andırıyor diye değil, Serdar esmer ve kısa saçlı da olsa şimdilik çivi gibi stoper, zamanla yetenekleri yontularak en azından Vida’ya dönüşmesini dilerim. Keşke bir de N'Sakala yerine sağ bek oynayabilecek bir altyapı oyuncusu daha olsaydı, Beşiktaş en azından 1 puan alabilirdi! (ALİ ECE - FANATİK)