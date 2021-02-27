Ali Ece: 90 dakika 0-0’mışçasına...

Beşiktaş ilk isabetli şutunu çektiğinde dakika 13’tü, topa %72 oranda sahip olmuştu. Belki Ghezzal, Rıdvan ve Cenk de olsalardı gol perdesini daha erken açabilecek kadar güçlü bir oyuna devam etti Beşiktaş. Lakin Ghezzal-Rıdvan-Cenk üçlüsü yokken ilk yarıdan 3 atıp 3 puanı cebe koymak, Beşiktaş’ı şampiyonluğun en büyük adaylarından yapan kolektif gücünün turnusol kâğıdı niteliğinde. Beşiktaş, ilk 11’de kim olursa olsun o

11 oyuncunun bireysel yetenek toplamından daha yetenekli bir takım gücünde oynuyor. Hücumda ve savunmada; savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişlerde herkes birbirinin kademesinde! Metin-Ali-Feyyaz+futbolcu Sergen döneminde beş dakikada Beşiktaş vardı, dün gece teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bir dakikada iki gol atabilecek kadar etkili bir Beşiktaş...

Gecenin sorusu

Bu skorla Beşiktaş 25 maçta 56 gol atarak Süper Lig’de bu dalda en yakın rakibinden 6 gol fazla atmayı başardı. Sergen Yalçın ilk göreve geldiğinde yaptığım, “Sergen Yalçın-Amadeus Mozart şefliği” benzetmesini halen anlamamış olan var mı?

Maçın starı

Beşiktaş’ta neredeyse herkes çok iyiydi lakin Rosier kadar alfa sağ bek Beşiktaş’ın üst üste şampiyon olup Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıktığı dönemde bile yoktu!

Maçın olayı

39’da 3-0’ı bulan Beşiktaş’ın 90. dakikada halen maç 0-0’mışçasına büyük bir kolektif iştahla gol araması, Ljajic’in defansa katkı verme hırsı, Welinton’un 9 başarılı müdahalesi... Bunların hepsi Sergen Yalçın ve ekibinin büyük başarısı!

Kısa mesaj

Cenk Tosun, Ghezzal ve Rıdvan ilk 11’e, Montero kadroya dönecek fizik kondisyon seviyesine gelince Beşiktaş daha da çeşitli ve güçlü saha içi oyunlar oynamaya devam edebilecek kalibrede. Takımdaşlık ve 90 dakika kolektif iştah ise zaten transfer edilebilecek futbol olguları değiller! (ALİ ECE / FANATİK)