Algıyla değil HAKKI'yla! Kara Kartal zirve aşkına!

Ligde zirve hesapları yapan Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti.

FUTBOL 06.03.2021 - 20:55 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Algıyla değil HAKKI'yla! Kara Kartal zirve aşkına!
Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Gaziantep FK’yi konuk etti. Beşiktaş-Gaziantep FK maçını Mete Kalkavan yönetti.

Ghezzal’ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Aboubakar, şık bir dokunuşla kaleci Günay’ı geçti. Aboubakar, boş kaleye gönderdiği topla takımını öne geçirdi. 15. dakikada skor 1-0 oldu.

Larin’in pasında ceza sahasında topla buluşan Aboubakar, rakibini geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aboubakar, plase vuruşla topu ağlara gönderdi. Skor 72'de 2-0 oldu.

Son dakikalarda Ersin’in müdahalesi sonrası Dicko yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Dicko, topu ağlara gönderdi.

Maç bu golle 2-1 sona erdi.

#Beşiktaş #gaziantep
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