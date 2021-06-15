Alex Teixeira'ya 2+1 yıllık sözleşme

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk formasıyla adını duyuran son olarak Jiangsu Suning forması giyen ve şu sıralar boşta olan Brezilyalı yıldıza 2+1 yıllık sözleşme önerdi.

Beşiktaş maaş konusunda maksimum senelik 2 milyon Euro ödeyebileceklerini 31 yaşındaki sambacıya iletti. Teixeira, 3 milyon Euro istedi ve pazarlıklar sürüyor. Bu arada Josef de Souza'nın tatilini geçirdiği ülkesinde yıldız futbolcuyla bir araya geldiği ortaya çıktı.

Beraber oldukları fotoyu Instagram hesabından paylaşan Josef'in Teixeira'ya Beşiktaş hakkında olumlu bilgiler verdiği öğrenildi. Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giyen, profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Alex Teixeira'nın 172 gol, 72 asisti bulunuyor.