Alex Teixeira için ikna turları devam ediyor

Beşiktaş 'ın, Talisca etkisi yaratmasını beklediği Alex Teixeira ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Brezilyalı on numara, son olarak Avrupa'da yeniden forma giyme konusunda bir hayli istekli olduğunu belirtti.

Ancak iki taraf arasında maliyet konusunda henüz bir orta yol bulunamadı. Bu pürüzler kalktıktan sonra da 31 yaşındaki futbolcunun, Siyah Beyazlı formayı giyme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi. (FANATİK)