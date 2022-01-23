Yeni Malatyaspor karşısında sahanın en iyisi Alex Teixeira’yı oyundan almak zorunda kalan Önder Karaveli’nin bahanesi sakatlık… Çin’den ayrıldıktan sonra 8 ay futbol oynamayan Brezilyalı oyuncu hala uzun süreli ayrılığın acılarını çekiyor.

Hafta içinde teknik direktör Karaveli’den forma isteyen Alex, hazır olduğunu söyledi. Ancak analiz verileri ve sağlık ekibinin verdiği rapor Brezilyalının ancak 60 dakikayı çıkaracak gücü olduğunu belirtti. Karaveli, Alex’le başlamayı uygun gördü.

Sambacıya da “seni 60 dakika sahada tutacağım” dedi. Attığı golle Beşiktaş’a 1 puan getiren Alex’in hedefi ise milli arada 90 dakikalık performansa ulaşmak. Yeni kondisyoner Miguel Peiro’nun hazırladığı rapor doğrultusunda Alex çalışmalar yapacak. (FOTOSPOR)