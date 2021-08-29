Alex Teixeira: Hayatım boyunca hatırlayacağım bir an

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Gol Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'dan geldi.

FUTBOL 29.08.2021 - 00:06 29.08.2021 - 00:09 Kartal Bakışı
Alex Teixeira: Hayatım boyunca hatırlayacağım bir an

Beşiktaş 'ın Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği mücadelede Siyah-Beyazlılar'ın golünü atan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Alex'in açıklamaları şöyle;

Bugün benim golümle kendi evimizde galip gelmek çok güzel. Brezilya'da benim zaten yoğun bir antrenman programım vardı. Bu hafta da maça çok iyi hazırlandım. 

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Hayatım boyunca hatırlayacağım bir an burada gol atmak ve taraftarlarla bütünleşmek. Bence tartışılmaz 11 oyuncusu diye bir şey yok. Maç haftasında çok çalışmanız lazım, ilk 11'i hak etmek için. (FANATİK)

#Alex Teixeira #Beşiktaş #karagümrük
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