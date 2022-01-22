Süper Lig 'in 23. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma sonrasında siyah beyazlıların tek golünü atan Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, maçla ilgili görüşlerini yayıncı kuruluşa aktardı.

İşte Alex Teixeira'nın sözleri:

Gol attığım için mutluyum. Kovid, sakatlık sonrası ilk 11'de olmak ve gol atmak sevindirici. Ancak üzgünüm. Çünkü kazanabilirdik, atamadık. Fırsatları değerlendirip 3 puanla İstanbul'a dönebilirdik. Çalışmaya devam edeceğiz. Bugün iyi şanslar da bulduk ama bir türlü atamadık. Rakip kaleye çok gittik ama atamadık. 2'ye 3'ye götüreceğimiz maçtı ama olmadı. Üzgünüz.