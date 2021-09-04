Alex Teixeira, Beşiktaş'taki ilk golünü ve hedeflerini Brezilya basınına anlattı

Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydeden Alex Teixeira duygularını ve hedeflerini Brezilya basınına anlattı. İlk olarak Gaziantep maçında oyuna sonradan girerek süre alan yıldız futbolcu, ardından Karagümrük karşılaşmasında şık bir golle fileleri havalandırarak beğeni kazanmıştı.

Uzun süredir resmi maça çıkmadığı bir zaman diliminin ardından yeniden forma giymeye başladığına dikkat çeken Teixeira “Beşiktaş formasıyla ikinci maçımda ilk golümü atmış olmak bana büyük bir mutluluk verdi. Jiangsu Suning ile sahaya çıktığım aralık ayından beri resmi maç oynamadığımı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Takımıma katkı sağlayabilmek adına maç ritmimi mümkün olduğunca yeniden geri kazanmaya çalışıyorum” dedi.

'Milli ara benim için fırsat'

Milli maçlar için kulüp futboluna verilen arayı kendisi için fırsata çevirdiğinden bahseden Brezilyalı futbolcu “Şimdi içine girdiğimiz milli ara benim için bu açıdan bir fırsat anlamına geliyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için yüzde yüz hazır olmam için bu fırsatı kullanmaya, kondisyonumu geliştirmeye uğraşıyorum. Son derece motiveyim ve attığım gol bana bu anlamda da ciddi bir moral katkı sağlayarak ileriye daha da güvenle bakmamı sağladı” diye konuştu. (MİLLİYET)