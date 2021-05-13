Alev Alev neden yok? Alev Alev dizisi bitti mi, final mi yaptı?

Üç kadının kesişen hayatını merkeze alan Alev Alev heyecan, dram, gerilim yüklü sahneleriyle dizi severlerin beğenerek takip ettiği dizilerin başında geliyor. Ancak dizinin takipçileri bu hafta hayal kırıklığı yaşadı. Show Tv başına geçen dizi severler, kanalı açınca Alev Alev'i göremeyecekler.

Alev Alev yerine 13 Mayıs Show Tv yayın akışında Ağır Romantik adlı yerli sinema filmi yayınlanacak. Peki Alev Alev neden yok? Alev Alev final mi yaptı?

Alev Alev Neden Yok?

Dizinin hayranları endişelenmesin, Alev Alev yeni bölümün bu hafta yayınlanmama sebebi sadece bayram dolayısıyla... Pandemi döneminde dahi sete çıkmaya devam eden Alev Alev kısa bir bayram molası verdi.

Alev Alev Ne Zaman Final Yapacak?

Show Tv'nin Alev Alev dizisinin 28. bölümde final yapacağı söyleniyor.