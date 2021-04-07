Alanyaspor maçı ilk yarısında dikkat çeken istatistik

Beşiktaş son 2 haftadır süren galibiyet özlemini gidermek için Alanyaspor maçına çıktı. Maç eksiğine rağmen puan farkıyla lider olan Beşiktaş, Alanyaspor maçının ilk yarısında dikkat çeken bir istatistik oluştu.

FUTBOL 07.04.2021 - 19:51 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Alanyaspor maçı ilk yarısında dikkat çeken istatistik
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Kartal, maçın ilk 23 dakikasında tam 3 kez direğe takıldı. Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında siyah-beyazlılar Ghezzal'ın şutunda direği geçemedi. Daha sonra Cenk Tosun'la üst direğe takılan Beşiktaş, maçın 23. dakikasında ise bu kez Welinton ile 3. kez direğe takıldı.

#Beşiktaş #Alanyaspor
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.