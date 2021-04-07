Alanyaspor maçı ilk yarısında dikkat çeken istatistik

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Kartal, maçın ilk 23 dakikasında tam 3 kez direğe takıldı. Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında siyah-beyazlılar Ghezzal'ın şutunda direği geçemedi. Daha sonra Cenk Tosun'la üst direğe takılan Beşiktaş, maçın 23. dakikasında ise bu kez Welinton ile 3. kez direğe takıldı.