Ajdin Hasic'te korkulan oldu

Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic, Bosna Hersek U-21 Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maçta sakatlanmış ve sedye ile kenara alınmıştı. Bosna Hersek’ten Sport Centar oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bir haber yayınladı.

Futbolcunun uzun bir süre sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtilen haberde, ilk değerlendirmelere göre sakatlığın muhtemel çapraz bağlarda kopma olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bu durumun ameliyat gerektirebileceğine işaret edildi.

Genç futbolcunun bıçak altına yatması durumunda da bunun aylarca sahalardan uzak kalması anlamına geleceğine dikkat çekildi. Sakatlık sonrası yapılan müdahalede oyundan sedye ile çıkartılan Hasic'in bir hayli acı çektiği göze çarpmıştı.

19 yaşındaki Boşnak sağ kanat oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasını ligde sekiz maçta giydi ve bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. (MİLLİYET)