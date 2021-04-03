Ajdin Hasic'in durumu belli oldu

Milli takım arasında yaşanan sakatlıklardan dolayı sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'a bir şok da Ajdin Hasic'ten geldi.

GÜNDEM 03.04.2021 - 12:11 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ajdin Hasic'in durumu belli oldu

Fenerbahçe karşısında aldıkları beraberliğe rağmen milli araya büyük motivasyonla giren Beşiktaş'ta, 2 haftalık süre içinde oyuncularından peş peşe gelen olumsuz haberler sonrasında moraller bozuldu.

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Kamerun Milli Takımı’nda adale sakatlığı yaşayan Vincent Aboubakar, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyecek. Bosna-Hersek U21 takımında çapraz bağları kopan Ajdin Hasic, sezonu kapattı. (FANATİK)

#Beşiktaş #Hasic
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