Ajdin Hasic'i kiralık gönderiliyor

Kara Kartal'da aradığı şansları bulmakta zorlanan 19 yaşındaki Ajdin Hasic için yeni bir formül geliştirildi.

FUTBOL 18.12.2020 - 09:05 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ajdin Hasic'i kiralık gönderiliyor

Teknik heyetin, Boşnak sağ kanat oyuncusuna devre arasında kiralama önerisinde bulunduğu öğrenildi. Buna göre Hasic için Süper Lig kulüplerine öncelik verilecek. Bu doğrultuda Hasic'in, daha fazla forma şansı bularak, lige ısınması konusunda destek sağlanacak. Genç futbolcu, bu sezon toplamda 5 maçta 184 dakika forma şansı bulurken, skora henüz katkı yapamadı.

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(Fanatik)

#Beşiktaş #Hasic
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