Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan Beşiktaş sözleri

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 26.09.2021 - 19:25 26.09.2021 - 19:28 Kartal Bakışı
Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan Beşiktaş sözleri

Beşiktaş ile zor bir maça çıkacaklarını belirten Erik ten Hag, maça çıkacakları kadroyla ilgili konuştu.

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51 yaşındaki Hollandalı teknik adam "Kadro tercihimi oyuncuların form durumlarına göre yapacağım. Tabii ki Beşiktaş'ın durumuna da bakacağım. Yalnızca güç açısından konuşmuyorum. Beşiktaş'ı nereden incitebiliriz, bunun için neye ihtiyacımız var? Ajax, 11 oyuncudan fazlasına sahip." ifadelerini kullandı.

Ajax ile Beşiktaş, 28 Eylül Salı akşamı TSİ 19:45'te Hollanda'da karşılaşacak. (SPORX)

#Ajax #Beşiktaş
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