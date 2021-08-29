Ajax Eredevisie'de farklı kazandı

Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta Ajax sahadan farklı bir skorla galip ayrıldı. Kırmızı beyazlılar, rakibini 5-0 mağlup etti.

5'inci dakikada Anthony ile perdeyi açan Ajax, 34'üncü dakikada Edson Alvarez, 43'üncü dakikada Ryan Gravenberch, 60'ıncı dakikada Tomas Hajek kendi kalesine ve 67'inci dakikada Klaassen ile farka koştu.

Ajax bu sonuçla, 3 maç sonunda 7 puana ulaştı.