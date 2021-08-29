Ajax Eredevisie'de farklı kazandı

Eredivisie'nin 3. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C grubundaki rakiplerinden Ajax, sahasında Vitesse'yi konuk etti.

FUTBOL 29.08.2021 - 18:30 29.08.2021 - 18:35 Kartal Bakışı
Ajax Eredevisie'de farklı kazandı

Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta Ajax sahadan farklı bir skorla galip ayrıldı. Kırmızı beyazlılar, rakibini 5-0 mağlup etti.

5'inci dakikada Anthony ile perdeyi açan Ajax, 34'üncü dakikada Edson Alvarez, 43'üncü dakikada Ryan Gravenberch, 60'ıncı dakikada Tomas Hajek kendi kalesine ve 67'inci dakikada Klaassen ile farka koştu.

10 kişi kalan Beşiktaş galibiyeti pençeledi

10 kişi kalan Beşiktaş galibiyeti pençeledi

Ajax bu sonuçla, 3 maç sonunda 7 puana ulaştı.

#Ajax #Beşiktaş #eredevisie
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