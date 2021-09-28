Ajax Beşiktaş maçı öncesi son idmanı başkan ve yöneticilerde izledi

Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi ve İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ile Asbaşkanlar Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar’ın da izlediği, basına ilk 15 dakikası açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci maçında, yarın (28 Eylül) saat 19.45'te Johan Cruyff Arena’da Ajax ile karşılaşacak. (FANATİK)