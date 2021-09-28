Ajax Beşiktaş maçı hakemine tepkiler büyüyor

19 Ağustos 2021 tarihinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Kadıköy'deki Fenerbahçe-Helsinki maçını yöneten ve söz konusu karşılaşmada Sarı-Lacivertliler'e yönelik birbirinden tartışmalı kararlara imza atan Benoit Bastien, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Ajax-Beşiktaş karşılaşmasında da düdük çaldı.

Tüm takdir haklarını Hollanda ekibinden yana kullanan ve yine birçok kez tartışmalı kararlar veren Fransız hakeme sosyal medyada tepki büyüktü.

Fransız hakem Bastien, Kenan Karaman'ın attığı golü faul gerekçesiyle çok ucuz bir şekilde iptal etti.

Kenan Karaman'ın golü iptal edilmese oyunun çehresi değişebilirdi.