Ajax Beşiktaş maçı hakemine tepkiler büyüyor

Ajax Beşiktaş maçını yöneten Fransız hakem Bastien'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Fransız hakem Türk takımlarına karşı aleyhte verdiği kararlarla dikkat çekiyor.

GÜNDEM 28.09.2021 - 22:01 28.09.2021 - 22:06 Kartal Bakışı
Ajax Beşiktaş maçı hakemine tepkiler büyüyor

19 Ağustos 2021 tarihinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Kadıköy'deki Fenerbahçe-Helsinki maçını yöneten ve söz konusu karşılaşmada Sarı-Lacivertliler'e yönelik birbirinden tartışmalı kararlara imza atan Benoit Bastien, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Ajax-Beşiktaş karşılaşmasında da düdük çaldı. 

Tüm takdir haklarını Hollanda ekibinden yana kullanan ve yine birçok kez tartışmalı kararlar veren Fransız hakeme sosyal medyada tepki büyüktü.

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Fransız hakem Bastien, Kenan Karaman'ın attığı golü faul gerekçesiyle çok ucuz bir şekilde iptal etti.

Kenan Karaman'ın golü iptal edilmese oyunun çehresi değişebilirdi.

#Beşiktaş #bastien #Ajax #hakem
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