Ahmet Nur Çebi'den Sporting ve Galatasaray açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam temsilcimiz Beşiktaş , Vodafone Park'ta Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u konuk edecek. Siyah beyazlılar sahasında kazanarak Devler Ligi'nde umudunu sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta bu maç öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi, A Spor'a açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin maç öncesindeki sözleri:

Şampiyonlar Ligi kuvvetli bir lig, takımlar çok güçlü. İddialı olabilmemiz için Sporting'i yenmemiz gerekiyor. Geride kalan iki maçta sakatlıklara rağmen iyi bir oyun sergiledik. Gençlerin futbolu, beni gelecek adına ümitlendirdi.

Sağlık bakanımızın da söylediği gibi aşı işini çözmemiz gerekiyor. Aşı karşıtlarına ben de karşıyım. Sağlığımız, çocuklarımızın geleceği için aşı olmamız gerekiyor. Avrupa'da iyi durumda, tüm statlarda sınırlama kalkmış durumda. Ekonomik anlamda desteğe ihtiyacı olduğumuz bu dönemde taraftarlarımızın aşılarını olarak tribünlere gelmelerini bekliyoruz.

Ajax deplasmanında tribünlere verilen zararı hem Ajax bizden tazmin etti hem de UEFA ceza verdi. Taraftardan, hiçbir şekilde taşkınlık yapmamalarını rica ediyorum.

Başakşehir maçında sakat oyuncularımız çok uzun süre sonra sahalara döndü. Adaptasyon süreci nedeniyle başarılı olamadılar. Umarım bu maçta bunu aşarız.

Batshuayi ve Pjanic, ikisi de çok kıymetli oyuncular. Transferler her şeyi çözmüyor. Tek başına futbolcularla başarı gelmiyor. Sorunları ortadan kaldıran yönetim ve teknik heyetle başarı geliyor. Başarının da başarısızlığın da sahipleri tek kişi değildir.

Galatasaray maçı da bu maç kadar bizim için önemli. Gerçi bütün maç bizim için önemli. FFP sonrasında, limitler sonrasında 20 takımın da birbirine yakın transferler yaptıklarını gördük. Diğer takımların da güçlü olduklarını onların da Galatasaray kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bir maçla şampiyon olunmuyor. (FANATİK)