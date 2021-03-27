Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ligde zirvede yer almalarına karşın temkini elden bırakmıyor. Dün beIN Sports’ta yayınlanan beUNITED’da Güntekin Onay’ın sorularını yanıtlayan Çebi, şampiyonluk yarışı, takımın ve Sergen Yalçın’ın durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı: “Şampiyonluk havasına girebilirsiniz ama kendinizi şampiyon ilan edemezsiniz diye sürekli herkesi uyarıyorum. 11 maç daha var, hatta kupa maçı dahil 12 maç oynayacağız. F.Bahçe, G.Saray, Trabzon ve diğerleri olmadan şampiyon olsak bir şey ifade etmez. Ama rakiplerimiz değerli olduğu için bu şampiyonluk çok şey ifade edecektir.

Sergen Yalçın ile uzun yıllar devam edeceğimizi düşünüyoruz. Birçok şey gündeme geliyor kontratla ilgili ama doğru değil. Taraftarımız böyle bir şeyi düşünmesinler, yokmuş kabul etsinler. Umarım kupayı ve kupaları bundan sonraki süreçte de hocamızla birlikte kaldırmayı Allah bize nasip eder. Her dakika hoca değiştiren bir kulüp değil, 10 yıl en azından değiştirmeyen bir kulüp olabilirsek ve bunu da Sergen hocayla başarabilirsek ben de başkan olarak büyük keyif alacağım. · Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Camianın da kaybetmediğini biliyorum. Her ne kadar muhalif seslerden yanlış ve art niyetli sesler geliyorsa da değerli camiaya ve taraftarlara sesleniyorum; kulağınızı tıkayın, sadece bana inanın.” (HÜRRİYET)