Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın harekâtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, önceki gün penaltılarla kazandıkları Konyaspor maçının ardından sözleşme konusunda yaptığı açıklamalar gündeme adeta bomba gibi düştü. Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Valla, hocamız ne zaman canı isterse oturur imzalarız, uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok" sözlerine yönelik olarak, "Beni bu açıklamalar rahatsız ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

OLUMLU YANIT VERECEK

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın açıklamalarından sonra Siyah-Beyazlı Yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önümüzdeki hafta içinde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir araya gelmeyi planlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi bu buluşmada, Sergen Yalçın'a yeni bir sözleşme teklifi nde bulunacak. Başarılı çalıştırıcının yeni bir teklife olumlu bir yanıt vermesi bekleniyor. (AKŞAM)