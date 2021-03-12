Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!

Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 12.03.2021 - 18:42 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!

Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

"İyi olan kazansın, hatalarla kazanılan bir şampiyonluk söz konusu olmasın. Yeter ki şampiyonluk kupası kaldıranın aleyhinde konuşulmasın, şu maçta şunlar yapıldı, bu maçta bunlar yapıldı olmasın. Umuyorum kil biz şampiyon olacağız."

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"Sergen Yalçın'ın cezalı olması çok eksi yazmaz. Ruhu ve aklı burada. Sergen hoca cezalı olsa bile dışarıdan da halleder." (MİLLİYET)

#Ahmet Nur Çebi #Sergen Yalçın
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