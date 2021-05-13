Ahmet Nur Çebi'den önemli açıklamalar! 'Bu işin takipçisi olacağım'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklaamlar yapan Çebi, şampiyonluk yarışını yorumladı.

Fatih Karagümrük yenilgisi hakkında konuşan Başkan Çebi "Tabii ki bu tür dönemler çok konuşulan ve yorumlar yapılan dönemler değil. Ancak bazı olaylara değinmek istiyorum. Sevgili Karagümrüklü sporcuların maç günündeki başarılarına ve olaylara değinmek istiyorum. Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar; şartlar ne olursa olsun. İyi oynadılar ve kazandılar. Takdir etmemek mümkün değil" dedi.

BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Maç bitiminde Rachid Ghezzal'ın menajeri ve Karagümrüklü Ndao arasında yaşananlar hakkında yorum yapan Çebi "Her futbolcu gol attığında takla atabilir, sevinebilir. Takım halinde başardıkları için birbirlerine sarılıp sevinebilirler. Ancak soyunma odasında yaşananlar bir kutlamayı gösteriyor. Ben de şunu belirtmek isterim ki; düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz? Bunu merak ediyorum ve bu merakımı gidermek için de ölene kadar bu işin takipçisi olacağım. Soracağım, soruşturacağım. Bu kutlamanın sebebi neydi? Bir futbolcunun gol attıktan sonra takla atması, hocasının sevinmesi, birbirine sevinmesi çok doğal. Bunun tersini düşünmek bile istemiyorum. Ama kutlama nedenini bilmiyorum.Ben herhangi bir konu bilmiyorum, merakımı gidermek istiyorum. Bu nedenle takipçisi olacağım. Bilsem zaten söylerim. Kendileri de bunu açıklayabilirler" ifadelerini kullandı.

HOŞ OLMAYAN ŞEYLER KONUŞULUYOR

Çebi, Galatasaray'ın son hafta maçındaki rakibi olan Yeni Malatyaspor için ise "Her ne hikmetse ligin sonuna doğru gelindiğinde sürekli hoş olmayan başka şeyler konuşuluyor. Hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehrine yıllarca averaj takımı olarak anılmak istemez. Ben Malatyaspor’un o gün elinden gelenin en iyisini yapacağından şüphem yok. Malatyalılar averaj takımı olarak anılmak istemezler. Beşiktaşlı arkadaşlarımızın söylenenlere inanmamalarını istiyorum. Takımların mücadelelerinde müdahaleler olduğuna ilişkin sözler oluyor. Malatya, Anadolu’nun mert karakteridir. " şeklinde konuştu.

OYUNCULAR BANA MORAL VERDİ

“Beşiktaş bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Oyuncularım maça hazır. Ben onlara moral vermeye geldim, onlar bana moral verdi. 'Gideceğiz, kazanacağız' dediler. Kadına yaşı, futbolcuya primi sorulmaz. Her zamankinden daha fazla prim vereceğiz son iki maç için. Sergen Yalçın’ın morali çok iyi. Buradan rakiplerimize mesaj olsun. Futbolcularıma ve oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. 'Beşiktaş küme düşecek' diyenler şimdi ne diyor? Herkese gereken cevabı sahada vereceğiz. Bir 90 dakika sonunda bu sezonun şampiyonu olacağız. Biz bu işi bitirmeye gidiyoruz. Yönetici arkadaşlarım da bugün daha moralli. ‘Takmayın kafaya başkanım, biz 2 kupayı birden alıp geleceğiz' dediler. Önemli bir virajdayız. İzmir’e şampiyon olmak için gidiyoruz. Bu bizim hakkımız ve bu kupayı bu sene biz hak ettik. Son 2 maçı talihsizlik olarak görüyorum. Çok üzülüyoruz ama lig de çok renklendi. Tarihte bu kadar renklendiğini hatırlamıyorum.”

YUSUF GÜNAY'A MI DÜŞMÜŞ BU İŞLER?

"Yusuf Günay’ın işi gücü yok mu? Koskoca Galatasaray’ın yöneticisi. Beşiktaş’ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne? Yusuf Günay, Galatasaray camiasını temsil ediyor. Ona mı düşmüş bu işi takip etmek? Sana yakıştı mı bunu takip etmek. Yakışmış demek ki. Herhalde kendilerine tavsiyede bulunuyorlar demek ki iletişim ekibinden."

"Beşiktaş Kulübü olarak yasalara ve kurallara uymak zorundayız. Buna hassasiyet gösteriyoruz. Şampiyon olduğumuz takdirde tabii ki taraftarımızın kucaklaşmak isteyeceğini anlıyorum. Ama bir başka sahadan ziyade, kendi sahamızda şampiyonluk kutlamak isteriz. Göztepe karşısında şampiyonluk elde etmemiz halinde, sahamızda kutlama yapmak isteriz. Orası, Göztepe’nin mabedi ve orada şampiyonluk kutlamayız. Ama herhalde, Karagümrük’ün soyunma odasında sevindiği gibi, futbolcular da soyunma odasında sevinebilir. Ama aleni şekilde sahanın ortasında bayrak dikmenin peşinde değiliz. Başkasına nazire olsun diye yaşamıyoruz"

TAKDİR HAKLARINI RAKİPLERE KULLANDILAR

“Bu sene de geçen sene de herkes hakemler tarafından mağdur edildiğini ifade etti. Ateş düştüğü yeri yakar ama en çok mağdur edilenin biz olduğumuzu söylemek istiyorum. Galatasaray maçında hakemin verdiği bir karar var. Hocamız da ‘Supermen nasıl gördü?’ diyor. Atiba yarım metre içeriden çevirdi. Aut olarak gösterilen pozisyonun zararı oldu bize. Karagümrük maçında Necip’e yapılan hareketin kırmızı kart olduğunu düşünüyoruz. Buna benzer birçok şeyi üst üste koyabilirsiniz. Hakemler maalesef takdir haklarını Beşiktaş’ın karşısındaki takımlara kullandılar ve bundan da başkaları karlı çıktı. Umarız ligde şampiyon olacağımız son maçta hakemlerimizin bu tür hatalara vesile olmamalarını diliyorum. Kasıt yok ama hata yapmaya da hakları yok. ‘Hakemdir, insandır’ yok. Doktora gittiğinizde karaciğeriniz yerine böbreğinizi aldığınız zaman ‘Hatadır’ diyor musunuz?”

GÖZTEPE SAHADA MÜCADELESİNİ VERECEKTİR

"Sakatlık, bu işin fıtratında var. Başka takımlarda ligin başında oldu, bizde de bu dönemde yaşandı. Geride kalanlar, sakatlıkları olan arkadaşlarının mücadelesini hatırlayarak mücadele edecekler. Çocuklarımızın öyle ekstra bir prime ihtiyacı yok ama prim konusu bizim aramızda olan bir durum. Ama her zaman verdiğimizin daha fazlasını verdik. Sezon bitiminde kupayı almaya yakın, herkes bir şekilde can havliyle yanlış şeyler yapıyor."

"Göztepe, Türkiye’nin en önemli camialarından birisidir ve onların da, kimsenin aklında şüphe kalmayacak şekilde mücadele edeceğine inanıyorum."

"Türkiye Kupası Finali’nde kupa gelecek zaten. Orada da yaşanması gerekeni yaşayacağız ama abartmayacağız."

(NTV)