Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında önce futbolcularla ardından da Teknik Direktör Önder Karaveli ile bir araya geldi.

Başkan Çebi’nin futbolcularla gerçekleştirdiği ilk toplantıda sezonun kalan bölümüyle ilgili destek ve moral verdiği öğrenildi. Zirve yarışından uzaklaşmalarına rağmen oyunculardan karşılaşmalara en iyi şekilde motive olmalarını isteyen Ahmet Nur Çebi’nin, “Sizlere güvenimiz her zaman tam. Sezonun tamamlanmasına şurada sadece üç ay kaldı. Bu süreçte herkes işine konsantre olsun. Bu ligde her şey olabilir, tablo değişebilir, kesinlikle pes etmek yok” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Karaveli’ye destek

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kampta Önder Karaveli ile yaptığı toplantıda ise spekülasyonlara kulak asmamasını söylediği aktarıldı.

Karaveli’ye güvenoyu veren Çebi’nin, “Medyada çıkan haberlere inanma, kafana hiçbir şeyi takma. Sana güveniyoruz, yolumuza seninle devam edeceğiz. Ekibinle birlikte işinize odaklanın, kafan rahat olsun” diye konuştuğu vurgulandı.

Bu arada son dönemde yazılı ve görsel medyada yer alan, Başkan Çebi’nin yabancı bir teknik direktörle anlaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı kaydedildi. Siyah-beyazlı profesyonellerin de yabancı teknik adam konusunda şu an için herhangi bir çalışma içinde olmadıkları belirtildi. (MİLLİYET)