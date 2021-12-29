Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Riva'daki toplantı sonrası Çebi kameraların karşısına geçti.

Hakem hataları üzerine açıklamalar yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi;

"Hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş'ın başkanı olarak buraya defalarca kez geldim. Görevimin, birinci aşamasını bu şekilde yapmaya gayret ettim. Ben gelmeden daha evvel yapılan bir toplantı vardı. Sayın Ali Koç ve Sayın Ahmet Ağaoğlu katılmış. Sayın Süleyman Hurma da keza. Ben toplantıya yetişemedim. Camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Ben kulübün bürokrasisini yönetmek zorundayım. Benim bunları yapmadığım şekilde algı yapılmasını doğru bulmuyorum.

Büyük mücadele edildiğini biliyorum. Samimi bir şey ifade etmek istiyorum, sezon sonunu geçtikten hemen sonra veya geçmeden dahi, Türk futbolundaki hakemlik sorununun, şu anki çalışmalarla biteceğini hissediyorum. VAR hakemleriyle, saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ceza kurumu da mükafat kurumu gibi kullanılmalıdır. Eğer bir hakem yanlış yaptıysa, ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben, Beşiktaşım için gerekeni doğru bildiğim yolda yapmaya devam edeceğim.

TFF'nin bakışının çok daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Daha dikkatli ve titiz bakmaları gerektiğini kendileri de kabul ediyorlar." (NTV)