Ahmet Nur Çebi'den Montero açıklaması

Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Siyah Beyazlılar geçen sezon kadroda yer alan İspanyol stoper Montero'yu tekrar kiralamak istiyor.

FUTBOL 28.08.2021 - 19:37 28.08.2021 - 19:38 Kartal Bakışı
Ahmet Nur Çebi'den Montero açıklaması
Beşiktaş'ta 36 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş'ta 36 yıl sonra bir ilk

Siyah-beyazlılar stoper transferi için geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada "Montero için teklif yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen Montero, 1123 dakika sahada kaldı. (CUMHURİYET)

#Beşiktaş #Montero
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası