Ahmet Nur Çebi'den Montero açıklaması
Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Siyah Beyazlılar geçen sezon kadroda yer alan İspanyol stoper Montero'yu tekrar kiralamak istiyor.
FUTBOL 28.08.2021 - 19:37 28.08.2021 - 19:38 Kartal Bakışı
Siyah-beyazlılar stoper transferi için geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada "Montero için teklif yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen Montero, 1123 dakika sahada kaldı. (CUMHURİYET)
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