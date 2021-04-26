Ahmet Nur Çebi'den Kayserispor maçında centilmen hareket

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki Kayseri galibiyeti sonrasında fair play örneği sergiledi, efsane başkan Süleyman Seba'yı anımsattı.

GÜNDEM 26.04.2021 - 12:15 26.04.2021 - 12:15 Kartal Bakışı
Ahmet Nur Çebi'den Kayserispor maçında centilmen hareket

Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta mücadelesinde Vodafone Park’ta önceki akşam Kayserispor’la karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, rakibini 3-1’lik skorla devirmeyi başarmıştı. Karşılaşmayı kalabalık bir yönetici grubu ve davetlilerle birlikte izleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, 90 dakikanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından büyük bir centilmenlik örneğine imza attığı ortaya çıktı.

Fransızların gözü Ersin'de! Derbiye izlemeye geliyorlar!

Fransızların gözü Ersin'de! Derbiye izlemeye geliyorlar!

Başkan’ın, karşılaşmanın sona ermesinin ardından kurmaylarının şampiyonluk şarkılarına başlaması sonrasında yanındaki grubu, “Rakibimiz ligde zor durumda. Herkes sevincini içinde yaşasın. Burada tezahürat yapmak yok” sözleriyle susturduğu bildirildi. Çebi’nin bu çıkışı sonrasında aynı alanda maçı takip eden Kayserisporlu yöneticilerin de Başkan’a bu düşünceli davranışı sebebiyle teşekkür ettiği öğrenildi.

35 yıl önce Trabzon uçağı...

Ahmet Nur Çebi’nin bu hareketi, akıllara kulübün merhum Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı getirdi. 1985-86 sezonunun son maçında Trabzonspor deplasmanına giden Siyah-Beyazlılar, rakibini Gökhan Keskin’in attığı golle 1-0 yenip yarıştaki rakibi Galatasaray’ın önünde sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Bordo-Mavililer karşısında elde edilen zaferin ardından Trabzon’dan İstanbul’a dönüş uçağında kutlama yapmak isteyen takımı engelleyen Efsane Başkan Seba, yolculuk sırasında uçakta bulunan Trabzonsporlu oyuncuların rencide olmamasını istemişti. (FANATİK)

#Ahmet Nur Çebi #Beşiktaş Kayserispor
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