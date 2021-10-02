Ahmet Nur Çebi'den Ersin Destanoğlu kararı

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu Şampiyonlar Ligi performansıyla da dikkatleri üzerine çekti. Genç kaleciyle ilgili Beşiktaş'ta yeni bir karar alındı.

FUTBOL 02.10.2021 - 16:17 02.10.2021 - 16:22 Kartal Bakışı
Ahmet Nur Çebi'den Ersin Destanoğlu kararı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynadığı maçta Ersin Destanoğlu dikkat çeken isim olmuştu.

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Henüz 20 yaşında olmasına rağmen oldukça sakin görüntüsüyle takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunan Ersin Destanoğlu, performansıyla da beğeni toplamıştı.

Sezon başında Nice'in Ersin Destanoğlu için yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi reddeden Beşiktaş yönetimi fiyatı 10 milyon Euro olarak belirlemişti... Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçına, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un scout ekibi gelmişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transferin gözdesi olan Ersin Destanoğlu'nun maaşına zam yapma kararı aldı.

Daha önce 10 milyon Euro istenen Ersin hali hazırda 2001 ve sonrası doğumlu kaleciler arasında Shakhtar'ın file bekçisi Trubin'den sonra dünyanın en pahalı ikinci ismi olarak kabul ediliyor. (FOTOMAÇ)

#Beşiktaş #Ersin Destanoğlu
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