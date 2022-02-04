Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bugünkü antrenmanından önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

"Gedson, planladığımız bir transferdi" diyen Ahmet Nur Çebi, "Biz geçen seneden beri Gedson'u kadromuza almayı planlıyorduk ancak şartlarımız, bugün bu transferi yapabilecek hale geldi. Süreç daha erken başlamıştı. Bir başka takımın ilgilenmesi neticesinde talep ettiğimiz bir futbolcu değildi." dedi.

Ahmet Nur Çebi'den tepki

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadro dışı kalan oyuncuların takımdan ayrılmak istememesine tepki gösterdi.

Çebi, "Kadro dışı olan arkadaşlar, maalesef gitmiyorlar. Ben anlamıyorum; nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik? Yan tarafta koşarak 1-2 senedir para almayı içlerine sindiren arkadaşlarla yollarımızı ayırmakla doğru yapmışız." diye konuştu.

Burak Elmas'ın sözlerine yanıt

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i açıklamasının ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes için "Almak isteseydik, alırdık" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Ahmet Nur Çebi bugün Elmas'a yanıt verdi:

"Gedson Fernandes, bizim istediğimiz bir futbolcuydu. Galatasaray istememiş olabilir, almamış olabilir, saygı duyarım. Başkanı böyle ifade edebilir, doğrudur da. Ama Gedson bizim için önemliydi. Transferlerde rekabet bizim amaçladığımız bir olay değildir. Biz sadece istediğimiz futbolcuyu almak için yola çıkarız. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı olduğu yerden yukarı çeker ne de transferi yapamayan Galatasaray'ı aşağı çeker."

Şampiyonluk sözleri

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın zirveden 18 puan geride olmasına rağmen şampiyonluğa inandığını söyledi.

Başkan, "Ben halen istekliyim, halen daha ümitliyim. Futbolun içerisinde her şeyin olduğunu biliyorum. Halen daha şampiyon olacağımız hissini, en azından amacını taşımaya devam ediyorum." diye konuştu.

"Benim hocam Önder Karaveli"

Başkan Ahmet Nur Çebi teknik direktör açıklamasında da bulundu.

Şenol Güneş sorusuna Çebi, "Ben, Önder Karaveli hocayla yola devam edeceğimizi beyan ettim. Biz hocamızı seviyoruz. Mutluyuz. "Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını da doğru bulmuyorum. Şenol hocayı severiz. Kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir, Beşiktaş'a büyük katkılar vermiş... Ama benim hocam Önder Karaveli. Bitti." diye konuştu. (NTV SPOR)