Ahmet Nur Çebi: Şimdi sıra istikrarda
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi’nin aralık sayısındaki yazısında camiaya seslendi.
FUTBOL 10.12.2020 - 10:39 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Kurdukları kadronun ’pahalı oyuncu iyi oyuncudur’ algısını yıkacağını belirten Çebi, “Biz, Beşiktaş’ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz. Şampiyonluk yolundaki iki önemli rakibimizi art arda oynadığımız haftalarda mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik, şimdi sıra istikrarda” dedi.
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P