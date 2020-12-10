Ahmet Nur Çebi: Şimdi sıra istikrarda

Kurdukları kadronun ’pahalı oyuncu iyi oyuncudur’ algısını yıkacağını belirten Çebi, “Biz, Beşiktaş’ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz. Şampiyonluk yolundaki iki önemli rakibimizi art arda oynadığımız haftalarda mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik, şimdi sıra istikrarda” dedi.