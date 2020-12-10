Ahmet Nur Çebi: Şimdi sıra istikrarda

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi’nin aralık sayısındaki yazısında camiaya seslendi.

FUTBOL 10.12.2020 - 10:39 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ahmet Nur Çebi: Şimdi sıra istikrarda
Beşiktaş ve Trabzonspor 16 yaşındaki Makedon'un peşinde!

Beşiktaş ve Trabzonspor 16 yaşındaki Makedon'un peşinde!

Kurdukları kadronun ’pahalı oyuncu iyi oyuncudur’ algısını yıkacağını belirten Çebi, “Biz, Beşiktaş’ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz. Şampiyonluk yolundaki iki önemli rakibimizi art arda oynadığımız haftalarda mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik, şimdi sıra istikrarda” dedi.

#Beşiktaş #Ahmet Nur Çebi
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