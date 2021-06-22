Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisine sorulan Sergen Yalçın sorusunu yanıtsız bıraktı.
GÜNDEM 22.06.2021 - 17:05 22.06.2021 - 17:09 Kartal Bakışı
Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nda sürdürdüğü başkanlık görevini 6 Temmuz'daki genel kurula kadar sürdürüp sonrasında görevi bırakarak aday olmayacağını açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, konuya dair basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Sergen Yalçın'ın geleceği hakkında sorulan soruyu yanıtsız bıraktı.
O anlar sosyal medya gündemine damga vurdu. (FANATİK)
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