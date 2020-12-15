Ahmet Nur Çebi: Oyundan memnun değilim

Başkan Ahmet Nur Çebi’den, 2-1’lik sonuç sonrası kurmaylarına: “Yenilgi olabilir. Ancak takımın ortaya koyduğu futbol ve sergilediği mücadeleden memnun değilim. Beşiktaş kalitesinin çok altında kaldılar”

FUTBOL 15.12.2020 - 11:02 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ahmet Nur Çebi: Oyundan memnun değilim
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıkları 2-1’lik mağlubiyetin ardından önceki gün Bahçeşehir Okulları Stadı’ndan üzgün ayrılmıştı. 3’te 3 sonrasında yaşanan puan kaybı sonrasında yönetimdeki kurmaylarıyla dertleşen Çebi’nin, “Yenilgi olabilir. Futbol bu. Ancak takımın ortaya koyduğu futbol ve sergilediği mücadeleden memnun değilim. Beşiktaş kalitesinin çok altında kaldılar. Bundan ders çıkarıp yoğun maç trafiğini en az kayıp ile atlatmaktan başka çaremiz yok” sözlerini sarf ettiği bildirildi.

(Fanatik)

#Beşiktaş #Ahmet Nur Çebi
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.