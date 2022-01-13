Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başında yer alan Önder Karaveli, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak görev başladığı açıklandı. Çebi, ayrıca Ceyhun Kazancı'nın sportif direktör olarak göreve başladığını açıkladı. Siyah beyazlı takımın başkanı gündeme dair açıklamalarda da bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri:

Ahmet Çalık, rahmetli nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum.

Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, sunulan raporla bir milat olmuştur. Bu, kimseyle bir hesap görme olayı değildir. Sonucu neyse, sonuna kadar gideceğimizi, Türk adaletinin gerekli değerlendirmelerini yapacağını, bizim de bunun takibini yapacağımızı belirtmek istiyorum. Bundan, Beşiktaş'ın geleceği çok fayda sağlayacaktır.

Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bunun da benim için ayrıca bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini, ölene kadar bu gururu yaşayacağımı belirtmek istiyorum. Bu bir ekip işi. Herkesin alın teri olduğunu ifade etmek istiyorum. Menfaatlendiği iddia edilen birileri varsa, onların da reddetmesi gerekir. Onların da bu niyette olacağından şüphem yok.

İşini başarısız yapan hakemlerin cezalandırılması gerekiyor. Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, ben, herkes konuşuyor. Hakemlerden herkes şikayet ederken, bu işlerden kim menfaat sağlıyor? VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. Biz nasıl cezayla susturulmaya çalışılıyorsak, işini yapamayan hakemlere de cezalar verilmeli. Ödül var, ceza yok. Böyle bir sistem olmaz. Eğer hakem arkadaşlar bir hata yaparsa, bunun cezasını çekmeli. Bazı arkadaşların, yürüyen düzene karşı isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları bulup çıkaracaklar. Bunların kendilerine zarar vermesine engel olacaklar.

Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz.

Önder Karaveli teknik direktörümüzdür... Günlerdir Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli diyorum ama sürekli, 'Beşiktaş'ın hocası kim olacak?' şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir. Önder Karaveli hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir. Beşiktaş artık öz kaynaklarıyla beslenen bir planı başlatmıştır. Bir yıl evvel başlattık. Rize maçında çıkan çocuklarımızın yanında, onlar kadar iyi olan çocuklarımızın da olduğunu söylemek istiyorum.

Ahmet Nur Çebi'nin basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar:

Biz futbolcu satamadık. Bizim elimize gelen futbolcular 4-5 yıllık kontratları vardı. Git diyoruz gitmiyor, oyna diyoruz oynamıyor. O yüksek kontratlı futbolcuları kimse almadı. Bir önceki dönemde alınan futbolcuların ne kadar hatalı olduğunu göstermektedir.

Bizim getirdiğimiz Ghezzal ve Rosier için çok emek verdik. Doğru şeyler yaptık. Gönderemediklerimizi biz getirmedik.

Kadın futbol takımımız, muhteşem bir başarı hikayesi. Bu sene de çok iyi gidiyorlar. Onların başarılı olması, erkek futbolcuların bile hayatlarını etkileyecektir.

Egosu çok yüksek insanlar başarılı olamazlar. Bir başkasının sizden daha başarılı olabileceğini kabul etmek, başarıyı daha çabuk getirir.

Önder Karaveli, Beşiktaş'ın teknik direktörü. Allah sağlık, sıhhat, huzur, başarı verdiği müddetçe yerinde olmaya devam edecektir. Bizim görevimiz de ona destek olmaktır. Planımız burada. Beşiktaş'ın çocuklarının sözleşmesi, Beşiktaş'ta istedikleri kadar olur. Hocamızın burada uzun yıllar kalacağına, öz kaynak projesi uzun yıllar sürecek bir projedir ve hocamız da bu projenin en önemli parçası olmaya devam edecektir.

Şansal Büyüka, medya duayenidir. Görüşüdür. Yazmıştır. Bizim planlarımız içerisinde böyle bir şey olmamıştır. Şenol Hoca, değerli bir hocadır. Kendisine minnettarız. Ancak, bugün hocam Önder Karaveli'dir. Onla yola devam ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Ben, medyayı anlıyorum. Ama bu saate kadar bizim planlamamız içinde böyle bir şey söz konusu olmamıştır. Şenol hoca, bu kulübe kupalar kazandırmış, değerli bir hocadır. Bugün benim hocam, Önder Karaveli'dir. Onunla beraber yola devam edeceğim.

Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı ise şu ifadeleri kullandı:

Sportif direktörlük görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım. Bugüne kadar bir kulübün para kazandığı hemen hemen her alanda çalıştım. İşin taktik tarafına karışmak bizim haddimize değil. Önemli olan futbol organizasyonunun en sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlayacak yapıyı oluşturmak. Başlangıcı söylenmiş ama devamı getirilmemiş, birçok kulüpte yaşanmış bir proje bu. Tesisleşme önemli bir adım. Türkiye'de oyuncu yetişiyor, var. Önemli olan, onların yollarını doğru zamanda açabilmek.

Pazar günü Emirhan İlkhan'la tanıştı Türk futbol camiası. Önemli olan onu hep orada tutabilmek, kaybolan bir yıldız haline getirmemek. Uzun süredir Önder hocamızla tartıştığımız projemiz, altyapı koordinasyon projesinin ana fikri, altyapıdan çıkan oyuncuların doğru entegrasyonu. Tesadüfen değil, yetenek kırıntısı olan her oyuncuyu A takıma kazandırmak. Bu, bir günde olacak şey değil.

Zamanlamayı kritik şekilde ayarlayarak, A takıma kazandırmak istiyoruz. Bu bir günde olacak bir şey değil. Büyük kulüplerimizde birçok oyuncu kiralık olarak başka kulüplere gidiyor ama inanın durumları çok bilinmiyor. Durumları yakından takip edilmeli. U19 takımımızı biraz ayrı tutacağız. Oraya kıdemle gelinmeyecek. Beşiktaş U19 takımında oynamak kolay değil. Önder hocamız, bu büyük projemizde her daim işin merkezinde olacak.

Üreten, geliştiren, onlara yol açan, Avrupa'nın önemli kulüplerine ve liglerine bu oyuncuları pazarlayan, sonrasında o oyuncuların yerine gelecek oyuncular çıkaran bir sistem geliştirmemiz gerekiyor.

Sadece altyapı projesi değil yapıyor olduğumuz şeyler. Atletik performans departmanını kuruyoruz. Bu departman, her daim bizimle olacak.

Oyuncu izlerken sadece göz değil, işin analiz ve istatistik kısmını göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu sistemi de yürürlüğe sokuyor olacağız. Beşiktaş'ın sokağa atılacak tek bir kuruşu yok.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli şu sözleri sarf etti:

Ahmet Çalık'ın haberini aldıktan sonra İlhan Palut hocamı aradım, açamadı doğal olarak. Açamadığını için sevindim, çünkü ne diyeceğimi bilemiyordum. Ahmet Çalık'ın ailesine sabırlar diliyorum.

Beni tanıyan insanlar bir şeyi çok iyi bilirler. Ben, kalbimin sesiyle yaşayan bir insanım. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğim. Bugün burada olmamı oturmamı sağlayan şey de kalbimin sesidir.

Benimkisi, Türk futbolu, Türk gençleri için adanmış bir hayat. Bundan asla vazgeçmeyeceğim. Bana önce futbolcu olma şansı tanıyan, sonra da antrenör olma şansı tanıyan Beşiktaş için adanmış bir hayatım var. Beni bu hale getiren şey, öz kaynak düzeni. Daha önce de söyledim, bir kere daha söylüyorum. Beşiktaş U19 takımındaki teknik ekibe görev veren, Sergen hocadır. Bize inandı, güvendi. Görevde olduğu sürece, bize her konuda son derece yardımcı, destekçi oldu. Ona bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Serpil Hamdi Hoca'nın kurduğu bu düzenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum... Karşıma çıkan başka şeyler olmasına rağmen Beşiktaş Özkaynak Düzeni'nde çalışmayı tercih ettim...

Genç oyuncu diye bir şey yoktur. Oyuncular vardır. Emirhan İlkhan'la ilgili bir şeyler de söylemek istiyorum. Emirhan konusunda en az emek bana aittir. Onunla 5 aydır çalışıyorum. Onunla bunca yıl çalışan antrenörlerin emeği daha büyüktür.

Sadece bir insan üstüne almaya çalışmasın lütfen. Sadece antrenörlerin mi? Malzemecinin de aşçının da emeği vardır. Benim yaptığım şey, Emirhan İlkhan'a güvenmek. Ben sadece Beşiktaş'ın gençlerine değil, Türkiye'nin gençlerine güveniyorum.

Emirhan İlkhan'la ilgili yaptığımız şey, yapabileceklerine inanmaktı. Tersini söylüyorum, ya Emirhan kötü bir performans sergileseydi? Benim ona olan güvenim değişmeyecekti. Emirhan özelinde tüm gençlerimiz için söylüyorum.

Hata yapacak bu gençler. İçimizde hatasız insan var mı? Oyuncularıma anlattığım şey her zaman, aynı hataları tekrarlamamaları yönünde olmuştur. Lütfen farklı hatalar yapın. Bu görev bana verildiği günden beri ben bir an bile yarın ne olacak diye düşünmedim. Bir kere bile acaba bu maçı kazanırsak ne olur, kaybedersek ne olur diye düşünmedim. Bana emanet edilen şey, beni çok zorlayacaktı çünkü çok sevdiğim bir şey bana emanet edildi.

Benim talip olduğum şey, altyapıyla A takım arasındaki tıkanıklığı gidermek. Sadece Beşiktaş'ta değil, Türk futbolunda. Adı teknik direktör olabilir, yarın antrenör olabilir, farklı olabilir. Benim Beşiktaş'la olan gönül bağım değişmeyecek. Kendimi Beşiktaş'ın, ülkemin gençlerine adamaya devam edeceğim. Bu hiç değişmeyecek. (FANATİK)