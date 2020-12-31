Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

GÜNDEM 31.12.2020 - 11:13 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı
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Siyah-Beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamada, “Daha önce Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği hastanede Kovid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız’ın sağlığı gayet iyi durumdadır” ifadeleri yer aldı. Mayıs ayında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi, tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. (Fanatik)

#Beşiktaş #Ahmet Nur Çebi #koronavirüs
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