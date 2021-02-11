Ahmet Nur Çebi kiralık oyuncuların geleceğiyle ilgili konuştu!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi şu sıralarda ‘Evliya Çelebi’ gibi... Bir bakıyorsunuz Ümraniye’de, bir bakıyorsunuz Kulüpler Birliği’nde, bir bakıyorsunuz bankalar arası mekik dokuyor, fırsat buldukça da yeni projelerin tanıtımına katılıyor. Böylesi yoğun bir trafikte bırakın konuşmayı Başkan Çebi’ye sadece telefondan mesaj atıyoruz! Neyse ki bir boş zamanını bulduk, telefonla görüştük, sorularımızı sorduk, çarpıcı yanıtlar aldık. Süre mi? Siz deyin 20, ben diyeyim 15 dakika... Bu süreçte ne kadar soru sorabilirsiniz ki? Biz de fırsat bu fırsat, Başkan Çebi’ye Beşiktaş’ın gündemindeki tüm konularla ilgili sorularımızı yöneltmeye çalıştık.

'Çabuk toparlandık'

Ümraniye’den çok mutlu ve de umutlu Çebi...“Takımın uyumu 10 numara, gayet iyi gidiyorlar, iyi yoldalar. Daha önceleri çok dağınıktık, çabuk toparlandık, kenetlendik, iyi bir aile olduk. Teknik adamıyla, futbolcularıyla birlik ve beraberlik var Ümraniye’de. Yani yönetimiyle, teknik kadrosuyla, futbolcusuyla, çalışanıyla geniş bir aile olduk artık. Özellikle futbolcularımıza aile olduğumuzu hissettirdik, bugünkü başarımızın temelinde de bu yatıyor. Oyuncularımızın takıma bağlılıkları mükemmel ötesi.”

Sergen Yalçın cevabı

Sergen Yalçın başarılı bir grafik çiziyor, görüyoruz. Peki, sözleşmesini uzatacak mısınız?-“Valla, hocamız ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok. Hocamız şu anda tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Yani sözleşme için çok da doğru bir zaman değil. Yeter ki istesin, gelsin uzatırız. Kaldı ki niye hocayla yola devam etmemek gibi bir düşüncem olsun? Bir neden göremiyorum. Kamuoyu bilsin ki, biz hocamızla yolumuza devam edeceğiz.”

‘Rosier’de kararı Sporting verecek’

Kiralık oyuncular Rosier, Ghezzal ve Montero takımda kalacak mı?-“Rosier konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rakamsal bir sıkıntı yok, daha tam olarak o aşamaya gelmedik. Tabii ki kadroda kalmasını istiyoruz. Ancak top tamamen Sporting Lizbon’un hocasında. O geri mi çağıracak, yoksa burada kalmasını mı isteyecek, bilemiyoruz. Hocanın kararı Rosier konusuna açıklık getirecek. Ghezzal ve Montero’yu da takımımızda tutmak istiyoruz. Yönetim olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

‘Atiba örnek Souza müthiş’

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Atiba Hutchinson ve orta sahaya büyük güç katan Josef de Souza’dan övgüyle söz eden Başkan Çebi, iki oyuncudan da çok memnun olduklarını aktardı. Çebi, “Atiba çok iyi bir profesyonel. Bu anlamda örnek bir oyuncudur. Souza da müthiş oynuyor, takıma olan bağı inanılmaz seviyede” ifadelerini kullandı.

"Dekoder satın alanlara haksızlık"

Beşiktaş’ın takdir edilen futbolu acaba Başkan Çebi’nin penceresinden nasıl görünüyor?- “Müthiş keyif alıyorum. Ancak şu savunmasına kapanan takımlar var ya maalesef, buna da karşıyım. Hadi kapanma bir kenara, yere yatmalar, zamandan çalmalara ne diyeceksiniz? Neticede futbol güzel bir oyundur, izleyenlerin keyif alması lazım. Maç izlemek için dekoder satın alanlara haksızlık ve ayıp ediyorlar. Tabii ki puan hesabı yapabilirler, doğaldır, ama bunu da ancak iyi futbol oynayarak elde edebilirler. Beşiktaş’ın bu tip rakiplere karşı oynadığı futbolu da çok seviyorum.”

'Benim tarzım değil'

Beşiktaş’ın şampiyon olacağına dair inancını her konuşmasında yineleyen Başkan Çebi, camiaya bir dizi mesajlar verirken, zirve iddiasını da tekrarladı:- “Ezeli rakiplerimizle ilgili yorum yapmak benim tarzım değil. Biz işimize bakıyoruz, şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu inancı takımda da görüyorum.”

'Yalnız bırakmayın'

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş camiasının ekonomik desteğine ihtiyaç duyduklarının da altını çizdi:- “Futbol artık büyük bir ekonomi oldu. Giderlerimizin öyle bir kaç kişiyle karşılanması çok zor. Rakamlar çok büyüdü. Kampanyalarımız devam ediyor, sakın ola ki biteceğini düşünmesinler. Tüm projelerimize desteklerini sürdürsünler. Taraftarımızdan ve iş insanlarımızdan destek bekliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız her projede sağ olsun taraftarlarımız hep yanımızda oldular, olmaya da devam ediyorlar. Bizi asla yalnız bırakmayın. Desteklerinizle hem ekonomimizi düzlüğe çıkarırız, hem sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleriz.”

‘Kalemiz emin ellerde’

Başkan Çebi’ye genç kaleciler Ersin ve Utku’yu sorduk, ilerleyen dönemde yabancı file bekçisine yatırım yapacak mı, öğrenmeye çalıştık...“İki kalecimizden de çok mutluyuz, onlara güvenimiz sonsuz. Ligde dikkat edilirse çok sayıda yerli kalecimiz var, bir hayli başarılılar. Elbette yabancı kaleciye karşı değilim. Ancak bizim kalemiz emin ellerde. Bu tip genç kalecilere şans vermek lazım. Onları ancak görev vererek kazanabiliriz. Tecrübe tabii ki önemli, bunun da yolu oynamaktan geçer. Kalecilerimize güvenmek zorundayız. Bu anlamda ben rahatım.”

Basketbol gururu

Başkan Çebi ile sohbetimizde rotayı basketbola da çevirdik. Yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu siyah-beyazlı takımın ortaya koyduğu performans ve mücadelenin gurur verici olduğunu dile getiren Çebi, “Baskette son zamanlarda yakaladığımız başarı bir sabrın ve projenin karşılığıdır. Yönetime gelirken basketbol branşımızı ayağa kaldırmak hedeflerimiz arasındaydı, bunu da başardık. Biz dedik ki, gençlerle oynayacağız, bu çok önemliydi. Yani potada geleceğe yatırım yaptık, bunun da karşılığını almaya başladık. Gençlerimiz pırıl pırıl ve yetenekliler. Bu çocukların satışlarından ileride büyük gelir elde edeceğiz, bu ışığı da görüyorum. Yatırım yaptık tabii ki, ama maddi olarak karşılığını alacağız” diye konuştu.

‘Doğrusu 18 takım’

Süper Lig’in bu sezon 21 takımla oynanmasını değerlendiren Ahmet Nur Çebi, pandemi yüzünden böyle bir tablonun ortaya çıktığının altını çizdi. Beşiktaş Başkanı, “Pandeminin başladığı süreç geçen sezon ligin bitmesine yakın döneme denk geldiği için hakkaniyet açısından yeni sezonla ilgili böyle bir karar verildi. Ancak bunun doğrusu 18 takımlı ligdir. 21 takımlı lig bazı sıkıntıları da birlikte getirdi” dedi.

‘Tatlı ile görüşeceğiz’

Kulüpler Birliği’nde geçen hafta Mehmet Sepil’in yerine başkanlık görevine seçilen Ahmet Nur Çebi önümüzdeki günlerde Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ile bir araya geleceklerini bildirdi.Kulüplerin hakem hataları ve VAR’la ilgili ciddi şikayetleri olduğunu aktaran Başkan Çebi, “Hakemlerle ilgili düşüncem çok net. Yeter ki art niyetle yol kesme olmasın. Buna karşın hakemlerimiz hata yapmaya devam ediyor, büyük sorun olarak önümüze çıkıyorlar. Bu sadece bizim için geçerli bir şey değil, tüm kulüpler bundan rahatsızlar, . Hassas bir konu, hakemler daha dikkatli olmak ve hata yapmamak zorundalar. Öncelikle şu VAR sistemine bir açıklık getirmek şart. VAR’a ne zaman gidilir, ne zaman gidilmez? Yani ortada bir çifte standart var, bundan kurtulmamız şarttır. Gidilmesi gereken pozisyonlarda gidilmiyor, böyle bir şey olabilir mi? Nerede kaldı standart. VAR konusuna açıklık getirilmesi şart, bir standart olması konusunda MHK’nın duruma el koyması gerekiyor” diye konuştu.

‘Gözlerimize inanamıyoruz’

Ahmet Nur Çebi, genç hakemlere destek verilmesi gerektiği de belirterek, “Elbette Kulüpler Birliği olarak MHK Başkanı ile bir araya gelip, hakem ve VAR konusunu masaya yatıracağız. Önlem alınmadığı taktirde, sıkıntıların önüne geçemeyiz. Tabii ki genç hakemlerin hata yapma şansı var, bunlara hoş görüyle bakılabilir. Genç hakemlerimize destek olmamız lazım, çünkü başka türlü hakem yetiştiremeyiz. Ama tecrübeliler öyle hatalar yapıyorlar ki, gözlerimize inanamıyoruz. Bu konuda herkes dertli, . Demek ki ortada ciddi bir hakem sorunu var ve çözüm şart” ifadelerini kullandı.

‘Boynumun borcu oldu’

Peki Başkan, bir yanda Beşiktaş, diğer yanda Kulüpler Birliği, yani bir koltukta iki karpuz misali...-“Sayın Mehmet Sepil’in istifası aylar önce olmuştu. Daha sonraki süreçte başkan olmam için aylarca tarafıma baskı yapılmıştır. Bu onurlu görevi, bu zorlu dönemde yapmak boynumun borcu olmuştur. Zor bir süreçten geçiyoruz. Birçok kulübün isteğine hayır diyemedim, görevi kabul ettim. Sorunları görüyorum, biliyorum, sorumluluğu almam gerektiğine inandım. Sorunları gücüm ve zamanım yettiğince çözüme kavuşturmak için çalışacağım. Sonuç itibarıyla Beşiktaş’a zarar vermem asla söz konusu olamaz. Bunun bedelini yine ben ve ailem ödeyecek. Beşiktaş her şeyin önünde gelir, öncelikli işim Beşiktaş’tır, bir milim değişmeyecek. Orayı ihmal etmem söz konusu olamaz.”

BİLAL MEŞE / MİLLİYET