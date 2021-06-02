Ahmet Nur Çebi: 'Keşke Sergen hocayı...'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlılar’ın gündemiyle ilgili olarak dün açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk olarak Kara Kartal’la olan bağından bahsederek, “Ben Beşiktaş’ı çok seviyorum. Çocukluğum onla geçti. 6-7 sene ikinci başkanlık yaptım. O dönem içerisinde bazı sıkıntılarımız oldu, ayrıldık. Bu görevi başkan olarak yapmak istedim. Nasıl olduysa acele bırakılan bir görev oldu, mecbur kaldık. Hazır ve plansız olarak başkan bulduk kendimizi. Abdullah Avcı’nın ayrılışıyla 13.’lükten 3’üncülüğe çıktık kısa sürede. Sergen hocayı keşke bizden önce keşfetselerdi” dedi.

‘Ali Koç’un baskısıyla...’

Kulüpler Birliği Başkanı olma süreciyle ilgili olarak da konuşan Çebi, “Ben bir defa Kulüpler Birliği’ne arkadaşlarımın baskıyla geldim. Sayın Sepil bırakmak istedi ama ricam için uzun bir süre erteledi. Ali Koç Beyefendi’nin baskısıyla Kulüpler Birliği başkanı oldum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'ndan ülke puanı mesajı

“Şampiyonlar Ligi müziğini duymanın tek bir yolu var, o da şu; Avrupa’ya giden futbol takımlarımızın başarılı olma ve puan toplama mecburiyeti var. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, ‘Asıl göreviniz şimdi başlıyor, ülke puanı getirin’ dedi. Limitler konusunda da haklı. Giderler, borçlar, ödemeler var. Matematik tutmuyor.

"Ne alırsak yarısı bankalara"

“Tüm kulüpler, Bankalar Birliği’yle aynı sözleşmeyi imzaladı. Bu sene ödeme yok. Gelecek sezon, 2022/23’te başlıyor. Gelirlerin yarısı bankalara. 10 Lira aldınız, 5 Lirası bankaya. Ne gelirse kardeş payı. Ona da şükretsinler. Tamamını da alabilirlerdi. Benden sonra harcanan 97 milyon Euro var. 37-38 milyon Euro’ya indik. Bana 27 milyon Euro’ya in diyorlar. Onu konuşacağız işte. Takımı bu limite sokmak zor.”

"Saygı göstereceğim ama..."

“Taraftarı seviyorum, kıymetli. Kulübün değerini yukarı çekecek olan taraftarın ilgisidir, alakasıdır. Taraftarı seviyorum ama baskı altında karar vermeyeceğim. Onu al, bunu gönder, bunu sağda oynat, bunu sola koy falan dinleyeceğim, saygı göstereceğim ama bildiğimi okuyacağım. Doğru olduğuna inanıyorum çünkü. Başka türlü şansım yok. Beşiktaş’ın parasını harcamak daha zor. Burada taraftardan rica ediyorum, bize güvensinler.”

"Küme düşerler deyince gaza geldim"

“Getirdiğinde maaşını ödeyemediğin futbolcu, 2 ay maaş ödeyemeyince yeni UEFA kuralı gereği boşa çıkıyor. Bonservis verdiysen gitti. Bu kulübün kapısı açık kalsın, bayrağı dalgalansın. Taraftarlar bize bu konuda hoşgörülü davransın. Parayı biriktirip sportif başarı geride kalınca para da gelmez. İkisini dengeli götürmen gerekiyor. Sezon başında ‘Bu takımdan bir şey olmaz, küme düşerler’ deyince ben gaza geldim.” (FANATİK)