Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın'dan Aboubakar sözleri

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Nassr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi ile hoca Sergen Yalçın'ın ilk sözleri böyle oldu.

GÜNDEM 10.06.2021 - 11:23 10.06.2021 - 11:30 Kartal Bakışı
Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın'dan Aboubakar sözleri

Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'la sezon başına 6 milyon Euro garanti para karşılığı 3 yıllığına anlaşması Beşiktaş cephesinde sıkıntı yaratmadı.

BİZE MİNNETTAR OLMASI LAZIM

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaşanan bu gelişme sonrası, "Aboubakar'a yeniden fırsat veren biziz, onun bize minnettar olması lazım. Onsuz olmaz diye bir şey yok, herkesin yerini doldururuz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ONUN YOKLUĞUNDA ŞAMPİYON OLDUK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da "Gelecek sezon için oyun planımı Aboubakar üzerine kurmuyorum. Onun yokluğunda da kazanmayı başardık ve şampiyon olduk" dediği belirtildi. 

Benatia ile ilk görüşmeler olumlu

Benatia ile ilk görüşmeler olumlu

Beşiktaş, yeni sezon için iki forvet transferi planlıyor. (SABAH)

#Aboubakar #Transfer #Ahmet Nur Çebi #Sergen Yalçın
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