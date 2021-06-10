Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın'dan Aboubakar sözleri

Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'la sezon başına 6 milyon Euro garanti para karşılığı 3 yıllığına anlaşması Beşiktaş cephesinde sıkıntı yaratmadı.

BİZE MİNNETTAR OLMASI LAZIM

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaşanan bu gelişme sonrası, "Aboubakar'a yeniden fırsat veren biziz, onun bize minnettar olması lazım. Onsuz olmaz diye bir şey yok, herkesin yerini doldururuz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ONUN YOKLUĞUNDA ŞAMPİYON OLDUK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da "Gelecek sezon için oyun planımı Aboubakar üzerine kurmuyorum. Onun yokluğunda da kazanmayı başardık ve şampiyon olduk" dediği belirtildi.

Beşiktaş, yeni sezon için iki forvet transferi planlıyor. (SABAH)