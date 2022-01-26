Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, Milli maçlardan doğan arayı Antalya'da kampa girerek değerlendirdi. Kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştireceği şehre gelen Siyah-Beyazlı kafilede Başkan Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.

İhtiyacımız vardı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, "Bir boşluk oluştu. Pandemiden dolayı maçlarımız çok yoğun şekilde oynanıyordu. Böyle bir dönemi iyi değerlendirmek istedik. Eksiklerimiz varsa onları kapatmaya çalışacağız. İhtiyacımız vardı, iyi değerlendirebilirsek bundan sonra da katkısını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Antalya'da! Çebi: "Heyecanlıyım"

"Genç oyuncular geldi diye heyecanlıyım"

Genç oyuncular ile yeni bir proje başlatarak, Teknik Direktör Önder Karaveli'nin de içinde yer aldığı bir yapılanma sürecine girme hazırlığı yapan Kara Kartal'da Çebi, "Genç oyuncular geldi diye heyecanlıyım, onları görmeye geldim ben, isteğim o. İyi olacaklar inşallah, hedeflerimize, planlarımıza uygun olarak onları da buraya getirdik. İyi bir süreç olur inşallah." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Göktuğ Baytekin

Serdar Saatçı

Kerem Kalafat

Emirhan İlkhan

Emrecan Terzi

Demir Ege Tıknaz

Necati Bilgiç

Emirhan Delibaş

Necip Uysal

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Mehmet Topal

Domagoj Vida

Salih Uçan

Alex Teixeira

Michy Batshuayi

Rachid Ghezzal

Miralem Pjanic

Valentin Rosier W

elinton Souza

Francisco Montero

Rıdvan Yılmaz

Güven Yalçın

Kenan Karaman

Can Bozdoğan

Kadroda yer almayan oyuncular

Mert Günok

Umut Meraş

Josef de Souza

Atiba Hutchinson

Cyle Larin

Kevin N'koudou