Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, Milli maçlardan doğan arayı Antalya'da kampa girerek değerlendirdi. Kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştireceği şehre gelen Siyah-Beyazlı kafilede Başkan Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.
İhtiyacımız vardı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, "Bir boşluk oluştu. Pandemiden dolayı maçlarımız çok yoğun şekilde oynanıyordu. Böyle bir dönemi iyi değerlendirmek istedik. Eksiklerimiz varsa onları kapatmaya çalışacağız. İhtiyacımız vardı, iyi değerlendirebilirsek bundan sonra da katkısını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Antalya'da! Çebi: "Heyecanlıyım"
"Genç oyuncular geldi diye heyecanlıyım"
Genç oyuncular ile yeni bir proje başlatarak, Teknik Direktör Önder Karaveli'nin de içinde yer aldığı bir yapılanma sürecine girme hazırlığı yapan Kara Kartal'da Çebi, "Genç oyuncular geldi diye heyecanlıyım, onları görmeye geldim ben, isteğim o. İyi olacaklar inşallah, hedeflerimize, planlarımıza uygun olarak onları da buraya getirdik. İyi bir süreç olur inşallah." şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Göktuğ Baytekin
Serdar Saatçı
Kerem Kalafat
Emirhan İlkhan
Emrecan Terzi
Demir Ege Tıknaz
Necati Bilgiç
Emirhan Delibaş
Necip Uysal
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Mehmet Topal
Domagoj Vida
Salih Uçan
Alex Teixeira
Michy Batshuayi
Rachid Ghezzal
Miralem Pjanic
Valentin Rosier W
elinton Souza
Francisco Montero
Rıdvan Yılmaz
Güven Yalçın
Kenan Karaman
Can Bozdoğan
Kadroda yer almayan oyuncular
Mert Günok
Umut Meraş
Josef de Souza
Atiba Hutchinson
Cyle Larin
Kevin N'koudou