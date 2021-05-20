Ahmet Nur Çebi açıkladı! Sergen Yalçın, Aboubakar, Dorukhan, Ghezzal, Rosier...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

Beşiktaş yapamaz!" söyleminin etkisi oldu. Biz bunu kullandık. Ben, biz hep futbolcularımıza söyledik bu söylemleri. Hırslandık. Bu sene de inşallah otoriteler 'Beşiktaş başarılı olamaz' der. İyi geliyor bize.

"SERGEN HOCA ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTEDİ"

Çok zeki ve akıllı biri. Keşke 3-5 sene önce gelseydi. Abdullah hoca için bir şey söyleyemem. O da Trabzon'da. Kan uyuşması diyelim. Sergen hocanın dokusu uydu Beşiktaş'a. Şampiyonluğu çok istedi Sergen hoca.

AVCI AÇIKLAMASI

"Abdullah Avcı ile sulh yapamıyoruz. Mahkemenin verdiği bir karar var tamamını ödeyin diye ama bizim de haklarımız ve biz sonuna kadar bu hakkı kovalayacağız. Bunu federasyon başkanına da söyledim. 'Eğer UÇK, bu pandemi döneminde kulüplere bu şekilde kararlarla zarar vermeye devam ederse siz hangi kulüplerin federasyonu olacaksınız' dedim. Nihat Özdemir de 'Biraz ağır karar olmuş, bakalım' dedi."

"Pozitif ayrımcılık yapılacaksa bu kulüplere bakılmaları. UEFA'ya da bakıyorum hep hocaya, futbolcuya ama kulüpler bu işlerden çok zarar görüyor. Kulüplerin biraz korunması lazım."

Son dakika - Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın keşke 3-5 sene önce gelseydi

ABOUBAKAR MESAJI

Ahmet Nur Çebi, Aboubakar ile ilgili olarak, "Kafamda netleşen şu, Beşiktaş'ı riske atamam. Beşiktaş'ın verebileceklerinden fazlasını veremem. Futbolculara parayı ödemeyince zaten oynamıyorlar ve sonra parasını faiziyle alıyorlar. En az Aboubakar kadar biri lazım, bir de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, bu yüzden forvet konusunda bu sene farklı bakacağız." dedi.

"Bu sezon hakemlere verdiğim not 10 üzerinden 6-7’dir. Ben bir şeyler anlatırken konu anlaşılsın diye tepeden anlatıyorum, cımbızlanıyor. Hakemler sahaya çıktığında biri diyor ki, 'Şu eski Beşiktaşlı, şu eski Fenerbahçeli...'. Bu sebeple derbilerin özellikle yabancılar tarafından yönetilmesini istedim."

"675 milyon lira kefalet verdim, 110 milyon lira da nakit para verdim."

"Bu şampiyonluğun anahtarı 'Bırakmam seni' kampanyasıdır, hiç tartışmasız. Göremiyorsunuz takımı ama dokunabiliyorsunuz, taraftarı sıcak tuttuk böylece."

"O GÜN HAKEM BEŞİKTAŞ'I DOĞRADI"

"Fenerbahçe maçında vay ben hakemi etki altına almışım. O gün hakem Beşiktaş'ı doğradı, kaleciyi atması lazım, atılmadı, Fenerbahçe'de o kaleci arkadaşımız gidip Ankara'da 3 puanı aldı geldi. O maçta darbeyi biz yedik."

"TERİM ALKIŞLAMAYACAK MIYDI?"

"Fatih Terim alkışlamayacak mıydı? Sporun etik değerlerinde var, orada sporculuk önemli ve birbirlerini alkışlamak gibi bir ritüellerinin olması zaten doğal. Kazanırsak alkışlamayacak mıydın? Niye kızdın? Benim söylemimden Galatasaraylı futbolcular motive olmuşlar. Değerli hocam iyi niyetle olduğunu anlamıştır ama elime malzeme geldi, bunu kullanayım demiş olabilir, Fatih hoca bunu yapmıştır."

"DORUKHAN AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR"

"Dorukhan, Avrupa'da futbol oynamak istiyor. Samimi olduğunuz zaman ben bir şey söyleyemem. Bu bir istek. Dolayısıyla eğer yurt dışında oynayacaksa güle güle demekten başka bir şey bize yakışmaz. Her zaman kapımız açık"

SALİH UÇAN AÇIKLAMASI

"Salih Uçan için niyet var ama henüz bir imza yok. Kafamızdan geçenlerin içinde, boşa çıkan futbolcular içinde. "Olabilir" diye kafamızdan geçirdiğimiz bir oyuncu."

"Fikrimiz, zikrimiz belli, değişen bir şey yok. Seviyoruz, hocamızla uzun yıllar birlikte olmak istiyoruz. Hoca ne kadar istiyorsa sözleşmeye yazsın, 3, 4, 5. Bu onun hakkı. İyi bir Beşiktaşlı, hak etti. Avrupa'da bir kupa almayı çok isterim."

"Adem Ljajic ile konuşacağız, kalabilir. Performansını son maçlarda iyi gördük ama artık onlara hoca karar verecek. Necip'e ben karar verebilirim, Atiba'ya taraftar karar verecek, Ljajic'e de hoca karar verecek." (MİLLİYET)