Ahmet Çakar'dan Uğurlu'ya sert sözler! 'Tahrik etmek için herşeyi yapıyor'

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Sivasspor'u Güven Yalçın'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Kara-Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın mücadelenin 43. dakikasında kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği kararlar geceye damgasını vurdu. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi.

İşte o sözler;

Beşiktaş dün gece iki çok önemli şey kazandı; sakatları bu kadar fazlayken, özellikle orta saha ve forvet sıkıntısı çekerken, üstelik Ajax maçı yorgunuyken Sivas gibi sağlam bir takımdan 3 puan aldı. Bu müthiş bir başarı. Diğer bir kazanımı ise tabii ki gecenin yıldızı Güven oldu. Attığı ilk gol yılın golüne aday. Uçar vole ile köşeye vurulan bir top. Sahalarımızda pek sık görmüyoruz. İkincisi ise yapılan ortaya ön direkte vurduğu uzak köşeye giden kafa vuruşu. İki golde de vuruş tekniğini iyi kullandı. Kendini geliştirmiş, kilo vermiş, yararlı olur. Beşiktaş, sakatlıklar dönemini az kayıpla atlatırsa şampiyonluğun en önemli favorisi.

Hakeme gelince tahrik etmek için her şeyi yapıyor. Sergen Yalçın'ı atabilirsin, haklı da olabilirsin ama atış şeklin çok itici. Bir intikam, bir hırs varmış gibi vücut dili sergiliyorsun. Bunları yapma. Ayrıca Batshuayi'nin itilmesi de bence bir penaltıydı. (FOTOMAÇ)