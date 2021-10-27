Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini; 'Beşiktaş sadece yüzde 60 kapasite ile oynamasına rağmen...'

Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Ahmet Çakar şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın favori olduğunu Galatasaray'ın ise şampiyonluk adayı olmadığını söyledi.

GÜNDEM 27.10.2021 - 19:45 27.10.2021 - 19:49 Kartal Bakışı
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini; 'Beşiktaş sadece yüzde 60 kapasite ile oynamasına rağmen...'

Süper Lig'in 10. haftasında son olarak Beşiktaş, dev derbide sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Usta spor yorumcusu Ahmet Çakar ise şampiyonluk yarışını, hakem hatalarını ve MHK'ya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan'a konuşan Çakar, şampiyonluk favorisini de açıkladı.

İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları:

3 ADAY VAR

Bana göre şampiyonluğun 3 adayı var. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe...

Ben Galatasaray'ın şampiyon olacağına ihtimal vermiyorum.

Bunu da derbide gösterdiler. Berabere kalsaydılar bile, aynı şeyi söylerdim. Galatasaray takımı, kalite, karizma ve sistem olarak eski Galatasaray değil.

Beşiktaş o gün yüzde 60 kapasiteyle oynadı ve zaman zaman topu göstermedi. Trabzon çok iyi bir ivme yakaladı. Fenerbahçe'ye bakmayın toparlar.

İşte derbi zaferini getiren sözler!

İşte derbi zaferini getiren sözler!

EN YAKIN BEŞİKTAŞ

Yani 3 takımdan birinin şampiyon olacağını düşünüyorum. Bu 3 favori arasından Trabzonspor ve Beşiktaş biraz daha favori. Ama bence şampiyonluğa en yakın favori Beşiktaş... 4. adayım ise yoktur. (FOTOMAÇ)

#Beşiktaş #ahmet şakar #Şampiyonluk #Galatasaray
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