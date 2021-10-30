Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a ofsayt tepkisi

Hatayspor Beşiktaş maçının 2. yarısında 73. dakikasında Mehmet Topal çok şık bir golle beraberliği yakaladı ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Cüneyt Çakır poziyonun içinde ofsaytta olan Montero'nun kalecinin görüş alanını kapattığına hükmetti ve golü iptal etti.

Ahmet Çakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Ya cüneyt ne ofsaytı, deli misin sen? Temas yok, kalecinin görüş açısını kapatmıyor,kaleye en az 7-8 metre uzakta... Neden, nasıl ofsayt?"