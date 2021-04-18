Adriano'dan Talisca'ya Beşiktaş çağrısı

Sosyal medyayı sık sık kullananan ve bu konuda haberleri çıkan Anderson Talisca'nın son canlı yayınında Adriano sürprizi geldi.

GÜNDEM 18.04.2021 - 15:09 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Adriano'dan Talisca'ya Beşiktaş çağrısı

Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Talisca ve Adriano arasında Instagram canlı yayınında yaşanan diyalog beğenil topladı.

Fransızların gözü Ersin'de! Derbiye izlemeye geliyorlar!

Fransızların gözü Ersin'de! Derbiye izlemeye geliyorlar!

Brezilyalı sol bek Adriano, Talisca'nın açtığı canlı yayındaki 'Come to Beşiktaş' çağrılarına kayıtsız kalmadı. Tecrübeli sol bek Talisca'nın canlı yayınında, "Hadi Beşiktaş'a geri dönelim" mesajı yazdı.

#Beşiktaş #Adriano #talisca
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