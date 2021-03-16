Adımı Beşiktaş tarihine yazdırmak istiyorum

Ortaya koyduğu başarılı performansla büyük takdir toplayan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, “Herkes yaptığım işin farkında. Burada çok önemli bir role sahip olduğumu biliyorum" dedi.

GÜNDEM 16.03.2021 - 11:52 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Adımı Beşiktaş tarihine yazdırmak istiyorum

Beşiktaş’ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Josef de Souza, Portekiz basınından A Bola’ya konuştu. Ortaya koyduğu başarılı performansla büyük takdir toplayan Brezilyalı futbolcu, “Herkes yaptığım işin farkında. Burada çok önemli bir role sahip olduğumu biliyorum. Benim için ‘Takımın gizli kahramanı’ cümleleri söyleniyor. Beşiktaş taraftarları bana daha önce hiç görmediğim bir sevgi gösteriyor. Burada tarih yazmak için her şeye sahibim. Uzun bir süre Beşiktaş’ta kalıp adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum” dedi.

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Takımda saygı gördüğünü de aktaran tecrübeli orta saha, “Kariyerimin en iyi futbolunu şu anda oynuyormuş gibi hissediyorum. Aboubakar, Larin, Ghezzal gibi fark yaratan oyunculara sahibiz ama sürekli ‘Josef orta sahada olmasaydı takım bu şekilde oynayamazdı’ cümlesini duyuyorum” ifadelerini kullandı. (CNN TÜRK)

#Beşiktaş #Josef De Souza
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