Beşiktaş'ta 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 2018'de Torino'dan transfer edilen Adem Ljajic sezon öncesinde siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılmıştı.

Başakşehir'e transferi direkten döndü!

Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan Adem Ljajic, Beşiktaş'ta sözleşme feshinde sıkıntı yaşadığı için İstanbul ekibine transferi olmamıştı. Ljajic, siyah-beyazlılardan alacaklarının hepsini istemişti.

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'la anlaştı! Söz Ljajic'in...

Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor'dan Adem Ljajic atağa geldi. Malatya ekibinde başkan Adil Gevrek konuyla ilgili Ajansspor'a özel açıklamalarda bulundu.

Gevrek: Beşiktaş'la anlaştık

Adil Gevrek, "Adem Ljajic'in transferi için hem Beşiktaş'a hem de oyuncuya teklifimizi yaptık. Beşiktaş ile de anlaşma sağladık. Adem Ljajic'in ödemesinin bir bölümünü biz, bir bölümünü de Beşiktaş ödeyecek. Adem de teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak" dedi.

Adem Ljajic'in Beşiktaş performansı

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarda Boşnak oyuncularla defalarca konuştuğu halde futbola konsantre edemediğini dile getirmişti. Adem Ljajic siyah-beyazlı formayla görev aldığı 85 maçta 18 gol, 29 asist yaptı. (AJANSSPOR)