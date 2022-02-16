Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sonrasından söylediği sözlerle ilgili özür diledi.

İşte Sancak'ın yaptığı açıklamalar:

"Hakemin kötü yönetimi olayların çıkmasına neden oldu. Ancak hiçbir olay, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un dostluğunu bozamaz. Ahmet Nur Çebi ağabeyimdir. Onu severim ve o da beni sever."

"Kondisyoner Miguel ve Şenol Güneş açıklamamda kötü bir niyet yoktu. Haddimi aşmış olabilirim. Beşiktaş'a bir art niyetim yok. Beşiktaş'ı severim ve maçlarını izlerim. Yanlış anlaşıldıysam, özür dilerim."

"Kırdığım televizyonlar kamu malı değil, hepsini ben aldım. Bazen istemeden, anlık sinirle olabiliyor. O hakeme ve VAR hakemine, AVAR'daki Onur Öztoprak'a hakkımı helal etmiyorum."

"İlk maçta Mario Balotelli'nin attığı gol, faul değil. Daha önce neden mi konuşmadık, Kulüpler Birliği Vakfı'nda yeni MHK Başkanı için süre verelim denildi ve 14 başkan olarak karar aldık, konuşmadık. Ahmet Başkan ise 'Ben fikrimi söylerim, konuşurum' dedi."

"Montella, Trabzon'a gidebilir. Balotelli, Juventus'a da Beşiktaş'a da gidebilir. Hiç kimse hocasız kalmaz. Bunlar olabilir." (A SPOR)