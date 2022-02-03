Beşiktaş’ta kadro dışı durumda olan Adem Ljajic, kendisine yapılan son 2 teklifi de reddetti.

Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardı. Transfer için Ljajic’in kararını bekleyen sarı kırmızılı ekip, olumsuz yanıt aldı.

Oyuncu istekli olmaz ise verim alamayız

Konu ile ilgili NTV’ye konuşan Başkan Adil Gevrek, Sırp futbolcunun kararsız kaldığını söyledi. Gevrek, “Transfer zorla yapılmaz. Beşiktaş ile anlaştık ama Ljajic bize kararsız kaldığını söyledi. Oyuncu istekli olmaz ise verim alamayız. Sanırım başka kulüplerle de görüşüyor” dedi.

Adem Ljajic’e diğer teklif GZT Giresunspor’dan geldi. Karadeniz ekibi de Beşiktaş ile anlaşma sağlamasına rağmen transfer çıkmaza girdi. 30 yaşındaki oyuncu İstanbul’da kalmak istediğini Giresunspor yönetimine aktardı.

Ljajic daha önce Medipol Başakşehir’in teklifini kabul etmişti. Ancak Beşiktaş ile alacakları konusunda anlaşamadığı için transfer gerçekleşmedi. (NTV)